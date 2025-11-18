Si sono chiuse questa sera le qualificazioni europee ai Mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Stacca il biglietto per il Nord America la Svizzera di Murat Yakin, alla quale basta il pareggio per 1-1 contro il Kosovo a Pristina: Ruben Vargas al 47esimo firma il vantaggio elvetico, Florent Musilja al 74esimo trova la rete del pareggio che vale il secondo posto del girone ai kosovari, che permetterà loro di giocarsi i playoff in programma a marzo. Manuel Akanji ha disputato l'intero incontro.

I due spareggi della serata, in programma a Vienna e Glasgow, premiano l'Austria e la Scozia, che come la Norvegia tornano ai Mondiali dopo l'ultima apparizione nel 1998. La Nazionale austriaca si qualifca grazie al pareggio per 1-1 contro il Kosovo, mentre Hampden Park esplode al 93esimo di un epico match contro la Danimarca grazie alla botta di fuori di Kieran Tierney che regala alla Tartan Army il successo, suggellato poi dal gol al 99esimo firmato con un tiro da metà campo di John McGinn, dopo che i danesi erano stati capaci con Rasmus Hojlund e Patrick Dorgu di rimontare l'eurogol di Scott McTominay e la rete del 2-1 di Lawrence Shankland. Passa anche la Spagna, che con la Turchia orfana di Hakan Calhanoglu si fa bastare un 2-2.

Ecco tutti i risultati:

Austria - Bosnia 1-1: 12' Tabakovic (B), 78' Gregoritsch

Belgio - Liechtenstein 7-0: 3' Vanaken, 34' e 41' Doku, 52' Mechele, 55' Saelemaekers, 57' e 59' De Ketelaere

Bielorussia - Grecia 0-0

Bulgaria - Georgia 2-1: 10' Rusev, 24' Krastev, 88' Lochoshvili (G)

Galles - Macedonia del Nord 7-1: 18' rig., 75' e 82' rig. Wilson, 21' Brooks, 23' Miovski (M), 37' Johnson, 57' James, 88' Broadhead

Kosovo - Svizzera 1-1: 47' Vargas, 74' Muslija (K)

Romania - San Marino 7-1: 2' Giacopetti (S), 13' aut. Rossi, 29' Baiaram, 43' Man, 57' aut. Valentini, 76' Hagi, 82' Ratiu, 85' rig. Munteanu

Scozia - Danimarca 4-2: 3' McTominay (S), 57' rig. Hojlund, 78' Shankland (S), 82' Dorgu, 93' Tierney (S), 98' McLean

Spagna - Turchia 2-2: 4' Olmo, 42' Gul (T), 54' Ozcan (T), 62' Oyarzabal

Svezia - Slovenia 1-1: 64' Elsnik, 86' Lundgren (Sv)