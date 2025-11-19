In questi minuti l'Inter si sta allenando ad Appiano Gentile dopo aver ritrovato anche altri Nazionali. In giornata sono arrivati ad Appiano Gentile i cinque italiani, ovvero Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Pio Esposito, oltre al turco Hakan Calhanoglu, al croato Petar Sucic e al polacco Piotr Zielinski.

L'ultimo ad arrivare sarà lo svizzero Manuel Akanji, atteso domani dopo il pareggio di ieri in Kosovo. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che in seguito alla seduta verranno dati aggiornamenti anche sulle condizioni fisiche di Denzel Dumfries, al momento da considerare in dubbio per il derby di domenica.