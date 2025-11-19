Dopo il rinvio della partita contro la Dolomiti Bellunesi, l'Inter U23 riprende il proprio cammino in Serie C dopo la sconfitta interna contro il Vicenza andando a misurarsi domenica alle 12.30 al Briamasco contro il Trento nella gara valida per la 15esima giornata di campionato. Dirigerà l'incontro Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo, con l'assistenza di Michele Decorato di Cosenza e Alberto Mandarino di Alba - Bra. Quarto uomo sarà Roberto Lovison di Padova, mentre Paolo Tomasi di Schio sarà l'addetto al Football Video Support.