Le ultime da Appiano in vista di Inter-Milan, derby in programma domenica sera a San Siro. Le condizioni di Dumfries, i ballottaggi in difesa e a centrocampo. Ma occhio alla situazione Zielinski che sarà valutato oggi ad Appiano.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Mer 19 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print