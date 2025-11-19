Faouzi Ghoulam ne è convinto: "Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente". Secondo l'ex difensore, che parla oggi in un'intervista al Corriere della Sera, Allegri è uno stratega. Chivu sta dimostrando che testa ha, sa girare la squadra per gli impegni Champions. Il risultato darà un senso alla stagione, per il Milan è un risarcimento".

"Il nome di un giovane? Pio Esposito: è fortissimo - prosegue ancora Ghoulam -. In un momento in cui l’Italia ne esprime pochi di talenti facciamolo lavorare senza pressione. Diamogli tempo"