Stefano Eranio, ex centrocampista del Milan, parlando ai microfoni di Tutto Mercato Web a margine del Galà Premio Galbiati ha detto la sua sul derby di domenica sera: "Come tutti i derby non è semplice fare un pronostico. L'Inter resta la squadra da battere, anche perché ha cambiato poco, anzi ha cambiato in meglio perché i calciatori che sono arrivati hanno rinforzato una rosa già competitiva. Anche se la carta d'identità è un po' avanzata, resta una squadra con le idee chiare".

Elogi all'allenatore nerazzurro: "Cristian Chivu ha portato qualche idea nuova, innovazione, quindi il pericolo numero uno per tutte le squadre resta l'Inter. Ma il Milan nei derby ha sempre fatto la sua bella figura. Sperando, ovviamente, che possano rientrare i giocatori più importanti perché la loro mancanza si sente. Speriamo per Adrien Rabiot e Christian Pulisic".