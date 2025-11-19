Calano di giorno in giorno le possibilità di vedere Denzel Dumfries tra i convocati di Cristian Chivu per il derby della Madonnina che metterà di fronte l'Inter al Milan domenica sera, a Sn Siro. Secondo quanto riporta Sky Sport, il laterale olandese, che sente ancora un po' di fastidio alla caviglia, anche oggi ha lavorato a parte, il che porta a credere che il suo recupero per la stracittadina sia molto difficile. Oltre all'ex PSV, mancheranno i lungodegenti Henrikh Mkhitaryan e Matteo Darmian.

Per quanto riguarda i rientri alla Pinetina, questo pomeriggio si sono aggiunti al gruppo i cinque italiani, Petar Sucic, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu. L'ultimo ad aggregarsi sarà Manuel Akanji, atteso domani al centro sportivo di Appiano Gentile.