Missione rimonta per l'Inter Women che questa sera accoglie l'Hacken per il ritorno della gara degli ottavi di finale di Women's Europa Cup. Dopo l'1-0 subito all'andata la scorsa settimana, le nerazzurre puntano sul terreno amico del Konami Youth Development Centre per ribaltare la situazione e accedere alle Last 8 del torneo. Fischio d'inizio alle 18.30, queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Mak Lind:

INTER (4-3-3): 1 Rúnarsdottir; 13 Merlo, 5 Andrés, 24 Milinković, 3 Bowen; 10 Magull, 6 Santi, 27 Csiszár; 18 Glionna, 31 Wullaert, 8 Vilhjálmsdóttir. 

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 16 Tomašević, 33 Bartoli, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

BK HÄCKEN FF (4-2-3-1): 13 Falk; 25 Bergström, 12 Sandbech, 3 Luik, 20 Wijk; 5 Wickenheiser, 7 Sanvig; 24 Tindell, 10 Anvegård, 11 Jusu Bah; 9 Schröder.

In panchina: 1 Birkisdóttir, 29 Karlsson, 4 Östlund, 6 Byrnak, 14 Nildén, 15 Selerud, 17 Chinzimu, 18 Löwing, 19 Akgün, 22 Nyström, 26 Staaf, 30 Sampaio

Coach: Mak Lind

Arbitro: Désirée Blanco (Svizzera). Assistenti: Linda Schmid-Amina Gutschi. Quarto ufficiale: Nadine Reichmuth

Data: Mer 19 novembre 2025 alle 17:40
Autore: Christian Liotta
