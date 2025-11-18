Paolo Condò prova, sul Corriere della Sera, a snocciolare qualche possibile rimedio per la brutta situazione della nostra nazionale. "Non si può giocare con più di un portiere purtroppo, e sì che ne avremmo tre di alto livello, ma si possono schierare più terzini mancini, l’altro ruolo in cui siamo ricchi: magari Calafiori dietro e Dimarco davanti, in un 4-4-2 che penderebbe a sinistra, o in un 4-2-3-1 dove due dei molti centravanti a disposizione dovrebbero giocare in verticale (Kean dietro Retegui, o Pio Esposito): ed è un modulo che riaprirebbe la strada a Berardi e Zaniolo".
"Siamo poveri di creatività a centrocampo - si legge ancora -: l’unica ipotesi di 10 da inserire accanto alle mezzali Barella e Tonali era Daniel Maldini, ma non ha mai rispettato le promesse. E in difesa abbiamo gravi problemi di marcatura che coinvolgono tutti, anche le ex certezze come Bastoni. Il gol del 2-1 di Haaland grida vendetta al cielo per la libertà con la quale ha colpito il cross di Bobb".
Autore: FcInterNews Redazione
