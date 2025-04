Il Bayern Monaco scenderà in campo questa sera alle 20.30 contro l'Augsburg in Bundesliga, in anticipo rispetto all'Inter che giocherà solo domani alle 18 a Parma. I bavaresi hanno diverse defezioni con cui dover fare i conti. Sono le stesse che affronteranno anche in Champions martedì prossimo.

Come riporta Tuttosport, infatti, non ci saranno sicuramente Alphonso Davies, Ito, Upamecano e Pavlovic, mentre sono in forte dubbio Neuer e Coman. Recuperati Kim, Guerreiro e Goretzka.