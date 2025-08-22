Chivu sorride, e non solo per l'acquisto di Diouf. Oggi i nerazzurri torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile e, fatta eccezione per Taremi, che si allena a parte per ragioni di mercato, il tecnico romeno avrà finalmente tutta la rosa a disposizione. Tutti, compresi anche Frattesi e Carlos Augusto, che proprio da oggi torneranno a lavorare con il gruppo.

Contro il Torino, dunque, gli unici assenti saranno i due squalificati Calhanoglu e Pio Esposito, che rientreranno il 31 agosto contro l’Udinese. Secondo la Gazzetta dello Sport, Chivu andrà sul sicuro, ripartendo dal 3-5-2 visto anche nell’ultima amichevole di Bari contro l’Olympiacos: "Più che negli uomini, il vero nodo da sciogliere riguarda il ruolo di regista che sarà affidato a uno tra Sucic e Barella. In ogni caso, entrambi saranno titolari, con Mkhitaryan a completare il trio di centrocampo".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

