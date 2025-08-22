Due giovani interisti che si approcciano alla nuova Serie A con grandissime aspettative. Uno proprio con la maglia nerazzurra, Francesco Pio Esposito, l'altro in prestito al Genoa, Valentin Carboni.

La Gazzetta dello Sport ne parla stamane. Sull'argentino: "Trequartista di personalità, con numeri da 10, “garra” argentina e un fisico notevole: s’è visto come è entrato nel Mondiale per club con la maglia nerazzurra. Ora Valentin Carboni, 20 anni a marzo, ha la grande occasione: proporsi leader del Genoa. Dove avrà finalmente la possibilità di giocare con continuità. Al debutto in Coppa Italia è andato subito in gol. E l’Inter lo osserverà".

Sull'azzurro: "Ci vuole poco a predire un grande futuro a Pio Esposito. Colpi, fisico, personalità e movimenti sono da centravanti fatto e finito. A 20 lancia già la sfida a Lautaro e Thuram: può giocare da prima e seconda punta, fa bene dentro e fuori area, nello Spezia in B ha incantato. Ora viene il bello. L’età suggerisce pazienza, vediamo cosa dirà il campo. Sempre ricordando che in Spagna, Inghilterra e Germania l’età conta fino a un certo punto".