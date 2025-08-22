La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “Inter, Diouf nel motore. Il rinforzo che cambia il centrocampo. Il francese sarà oggi a Milano, è costato 20 milioni più 5 di bonus. È il mediano di corsa e dinamismo che mancava per il gioco di Chivu”.

Data: Ven 22 agosto 2025 alle 01:02
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
