Il commissario tecnico della Germania, Jürgen Klopp, vuole mettere il capitano Joshua Kimmich a centrocampo. Questa situazione crea un nuovo problema sulla fascia destra, lì dove solitamente opera il giocatore del Bayern Monaco. Le soluzioni, comunque, per Klopp abbondano, visto che in quello spot sono ben quattro, nell'analisi di Ran.de, i giocatori utlizzabili: a partire da Philipp Treu, rivelazione del Friburgo da dove arriva anche Max Rosenfelder, passando per Josha Vagnoman dello Stoccarda, Waldemar Anton del Borussia Dortmund e Ridle Baku dell'RB Lipsia, fino anche alla carta Yann Bisseck. Il difensore dell'Inter, abituato ad agire nei tre di difesa in nerazzurro, seppur sporadicamente è stato visto anche come esterno destro e potrebbe rappresentare una soluzione a sorpresa.