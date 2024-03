A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Barcellona, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e prossimo avversario dell'Inter cin campionato, viene chiamato a commentare anche le dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio.

"Mi ha molto stupito - esordisce il numero uno del club azzurro ai icrofoni di Sport Mediaset -. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, ti devi assumere le tue responsabilità. Se te accetti un ruolo, devi portare a termine il tuo impegno, per rispetto verso la società, i giocatori e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia".