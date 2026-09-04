BOLOGNA-INTER 0-1

Marcatore: El Mahboubi (23')

23' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! EL MAHBOUBI LA SBLOCCA, 0-1!

21' - Gigantesca occasione Inter! Bella transizione condotta da Virtuani, che allarga per El Mahboubi una volta giunto al limite dell'area di rigore. L'esterno crossa per Carrara, che sporca la palla senza colpirla in girata. Alle sue spalle ecco Virtuani, solo davanti a Franceschelli nel cuore dell'area di rigore. Tiro a botta sicura del centrocampista nerazzurro, che però non angola, bravo il portiere felsineo a parare.

15' - Vicino al gol il Bologna. Lo Monaco colpisce di testa dopo un'uscita approssimativa di Farronato, fondamentale Evangelista sulla linea, che salva il possibile gol del vantaggio dei padroni di casa.

13' - Ancora Farronato. Angolo ben battuto dal Bologna, la palla spiove sul secondo palo: Jaber colpisce debolmente verso la porta, Farronato blocca.

12' - Miracoloso Farronato! Palla persa sanguinosa in disimpegno dai nerazzurri, Lo Monaco imbuca per Krasniqi che si presenta a tu per tu con Farronato. Spaccata e super parata del portiere dell'Inter!

11' - Libra arriva al cross per il Bologna: palla lunga, recupera Kartelo.

10' - Carrara ci prova da lontano: prima vera palla gol per i nerazzurri con il diagonale del centravanti. Sfera che scivola sul fondo.

17.00 - Via alla sfida a Bologna!

Terzo turno di campionato per l'Inter U20: alle 17 i nerazzurri sfideranno il Bologna in trasferta. Dopo la vittoria all'esordio a Genova e il pareggio interno contro l'Empoli, i nerazzurri cercano il terzo risultato utile consecutivo per proseguire al meglio questo inizio di stagione. Il Bologna, dal canto suo, è ancora a punteggio pieno, avendo battuto Atalanta e Cagliari. Sfida non semplice dunque per l'Inter U20, che può contare però su Filippo Cerpelletti. L'ex capitano della Primavera torna a disposizione dopo aver iniziato la stagione con l'U23. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

BOLOGNA (3-5-2): Franceschelli; Jaber, Di Luca, Tupec; Negri, Libra, Pantaleoni, Krasniqi, Trifelli; Toroc, Lo Monaco.

A disposizione: Giacomone, Osti, Saputo, Castaldo, Zanella, Baldini, Kusic, Briguglio, Kujrakovic, Piro, Rondolini.

Allenatore: Stefano Morrone

INTER (4-3-3): Farronato; Evangelista, Breda, Mackiewicz, Sorino; Virtuani, Cerpelletti, Kartelo, Vukaj, Carrara, El Mahboubi.

A disposizione: Galliera, La Torre, Grisoni Fasana, D'Agostino, Maghlout, Donato, Moranduzzo, Peletti, Matarrese, Franchi, Puricelli.

Allenatore: Emiliano Bigica

Arbitro: Marco Melloni (sez. di Modena)

Assistenti: Mambelli-Cavallari