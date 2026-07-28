John Stones è praticamente un giocatore dell'Inter. Il suo arrivo è previsto nella giornata di giovedì per le visite mediche e le firme sul contratto biennale con il club nerazzurro. Un retroscena viene spiegato in serata da Fabrizio Romano, che spiega come sul difensore inglese ci fossero anche le sirene della Premier League. Arsenal e Chelsea l'hanno chiamato, ma lui ha deciso di dare priorità all'Italia scegliendo l'Inter. Il club nerazzurro l'ha fatto sentire importante anche a livello di impostazione del progetto, modulo e stile di gioco, evidenzia Romano.
Sezione: Mercato / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 23:52
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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