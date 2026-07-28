Marianna Puolo, madre del nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni dell'ANSA dopo il ritorno del figlio sulla panchina della nazionale: "Sono molto contenta. È meglio anche perché torna vicino a noi, l'anno scorso è stato un anno terribile, con la guerra da quelle parti. Come sempre, con la serietà che lo contraddistingue. È una persona seria: quello che dice e quello che può fare, lo fa sicuramente".

"Anche quando giocava da ragazzino dava tutto, ce l'aveva nel sangue. E suo padre Aldo lo ha sempre seguito e accompagnato ovunque, è stato straordinario con lui".