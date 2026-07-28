Pietro Accardi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Sky Sport della situazione relativa a Sebastiano Esposito: "C'è stato un cinema mediatico di cui non siamo assolutamente contenti. Sappiamo benissimo che oggi, qualsiasi notizia può essere amplificata visti i social e la strumentalizzazione connessa. La realtà dei fatti è che il calciatore è concentrato sul Cagliari e ha già dimostrato di avere attaccamento alla maglia. Ciò che succederà da qui a fine mercato lo scopriremo. Ha un contratto di 4 anni, crediamo nelle sue qualità".