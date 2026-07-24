Il Monza accoglie Ricardo Luís Chaby Mangas, difensore portoghese che porta esperienza, fisicità e duttilità al reparto arretrato. Abile sia nel ruolo di terzino sinistro che di esterno a tutta fascia, Mangas arriva con l'obiettivo di dare solidità e qualità alla squadra, mettendo a disposizione corsa, intensità e una buona propensione alla spinta offensiva.

Il comunicato del Monza sull'arrivo di Ricardo Mangas

Ricardo Luís Chaby Mangas è un nuovo calciatore del Monza.

Il difensore portoghese arriva dallo Sporting Lisbona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Olhão il 19 marzo 1998, esordisce tra i professionisti col Deportivo Aves nella stagione 2019-20.

Nell’estate 2020 viene acquistato dal Boavista, con cui colleziona 28 presenze e 3 reti nel campionato portoghese, catturando l’attenzione di diversi club europei.

Come il Bordeaux, dove si trasferisce in prestito nella stagione 2021-22 per un’esperienza in Ligue 1 con 29 partite e 3 gol.

Nell’estate 2022 torna al Boavista e si conferma come uno dei migliori terzini sinistri del campionato portoghese, realizzando anche 4 reti in 27 partite.

Lascia il Boavista per trasferirsi al Vitoria Guimaraes, con cui gioca complessivamente 38 gare, esordendo anche in Europa nei turni preliminari di Conference League dove va in gol quattro volte.

Dopo un’esperienza in Russia con lo Spartak Mosca nel 2024-25, torna in Portogallo per vestire la prestigiosa maglia dello Sporting Lisbona.

Con il Club biancoverde esordisce in Champions League dove gioca due gare contro Bayern Monaco e Psg e colleziona complessivamente 23 presenze in tutte le competizioni, in una stagione che lo Sporting chiude al secondo posto in campionato, raggiungendo anche la finale di Coppa del Portogallo.

Terzino sinistro in grado di agire su tutta la fascia, Mangas è pronto ora per la sua prima emozionante avventura in Serie A con il Monza.

Benvenuto Ricardo!