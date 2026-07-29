Davide Frattesi dovrebbe lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Qualche mese fa, per il classe '99, si era parlato di Napoli o Roma. Le possibilità sono diverse e sul mercato ci possono essere evoluzioni in modo costante. La Juventus resta sempre un'opzione per l'ex Monza, che vuole riscattarsi dopo un'annata tutt'altro che brillante in nerazzurro. Allo stato attuale delle cose non c'è una vera e propria trattativa per la cessione di Frattesi, che comunque cerca una nuova e stimolante avventura. L'opzione Premier League, tanto caldeggiata nell'ultimo mese, può tornare anch'essa di moda.