La prima amichevole dell'Inter ha fornito qualche indicazione interessante a Cristian Chivu. Gazzetta.it si è concentrata sugli esperimenti che il tecnico del Biscione ha fatto in questo primo scorcio di ritiro: Andy Diouf a destra. E' stato un primo tassello vincente: i due tiri decisivi hanno permesso ai nerazzurri di rimontare in pieno recupero, vincendo l'amichevole. Anche la duttilità a centrocampo è importante. Come quella di Zielinski, che sa gestire il reparto mediano in cabina di regia ma anche fungere da mezzala di inserimento. Inoltre, la duttilità di Carlos Augusto è importante: braccetto o esterno? Non c'è problema.