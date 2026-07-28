La prima amichevole dell'Inter ha fornito qualche indicazione interessante a Cristian Chivu. Gazzetta.it si è concentrata sugli esperimenti che il tecnico del Biscione ha fatto in questo primo scorcio di ritiro: Andy Diouf a destra. E' stato un primo tassello vincente: i due tiri decisivi hanno permesso ai nerazzurri di rimontare in pieno recupero, vincendo l'amichevole. Anche la duttilità a centrocampo è importante. Come quella di Zielinski, che sa gestire il reparto mediano in cabina di regia ma anche fungere da mezzala di inserimento. Inoltre, la duttilità di Carlos Augusto è importante: braccetto o esterno? Non c'è problema.

Sezione: News / Data: Mar 28 luglio 2026 alle 23:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione