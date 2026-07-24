Manuel Hall, capitano della formazione dell'Aasen che mercoledì ha avuto l'onore di essere protagonista di un allenamento congiunto con l'Inter nel ritiro di Donaueschingen, ha raccontato ai microfoni di SudKurier le sensazioni vissute in questa mattinata epocale per la sua squadra: "C'era un po' di tensione e nervosismo, non solo per noi, ma per tutti quelli che ci stavano intorno. Durante la partita, però, quelle sensazioni sono svanite e siamo riusciti a concentrarci sull'incontro. Prima, però, eravamo sicuramente tesi perché stavamo giocando contro una squadra professionistica incredibilmente forte".

Come hai saputo della partita amichevole contro l'Inter?

"Una settimana fa abbiamo disputato un'amichevole contro il DJK Donaueschingen. Dopo quella partita, ci è stato comunicato che avremmo giocato contro l'Inter. Naturalmente, eravamo molto emozionati. In seguito, abbiamo dovuto capire come ottenere il permesso dal lavoro per i giocatori in vista della partita. Per fortuna, tutto si è risolto e l'intera squadra è riuscita a essere presente".