Andrej Kramarić, Ivan Perišić, Dominik Livaković, Mario Pašalić e il nerazzurro Petar Sučić: sono loro i giocatori della Nazionale croata candidati per la seconda edizione del concorso Show Your Heart, attraverso il quale i tifosi dei Vatreni potranno scegliere il calciatore che maggiormente li emoziona. Le votazioni sul sito Tportal.hr sono iniziate il 12 ottobre e proseguiranno fino al 12 novembre. Il premio verrà assegnato al vincitore alla vigilia dell'ultima partita casalinga delle qualificazioni ai Mondiali contro le Isole Faroe. La prima edizione è stata vinta da Luka Modric.