Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, perde per più di un mese il portiere polacco Lukasz Skorupski. Il club rossoblu ha comunicato l'esito degli esami del giocatore, infortunatosi domenica nei primi minuti della gara contro il Napoli, che hanno evidenziato una lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra. I tempi di recupero sono fissati in circa 45 giorni. Domenica, il suo posto è stato preso egregiamente dal classe 2007 Massimo Pessina.