Momento amarcord a 'Viva El Futbol'. Durante la puntata odierna, Antonio Cassano ha raccontato un retroscena relativo al famoso Roma-Samp 1-2 del 2010, la partita che permise all'Inter di operare il sorpasso sui giallorossi per poi vincere lo scudetto: "Il primo tempo poteva finire 7-0 - ammette FantAntonio che all'epoca era attaccante dei blucerchiati -. Prima di quella gara il mio amico Vito Scala mi dice che Totti vuole parlarmi. Vado dal Pupone che comincia a dirmi che stavamo facendo una grande stagione e cose così. Allora gli rispondo: 'Arriva al dunque'. Quindi Francesco scherzosamente mi dice: "Se noi vincessimo la partita, voi andreste comunque in Champions vincendo le ultime tre'. E io ho replicato: 'Cosa devo fare? Spiegati meglio. Oggi io ti faccio perdere lo scudetto, faccio piangere te e la gente che mi ha insultato come se fossi un cane quando sono andato via'. La partita è finita 2-1, come volevo io. Godevo come un matto".