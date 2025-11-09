Si ferma a sei risultati utili consecutivi la striscia della Lazio, che a San Siro deve arrendersi a un'Inter più forte. Come spiega Maurizio Sarri intervenendo in conferenza stampa: "

La partita è iniziata subito in salita, era difficile chiedere di più alla Lazio?

"Ci sono due considerazioni da fare: il gap tecnico con l'Inter è grosso. La seconda è di mentalità, e ti dico che sono soddisfatto. Potevamo andare incontro a una disfatta, ma siamo stati in partita fino alla fine con 2-3 situazioni nette create per riaprire la partita. Mi rendo conto che la differenza esiste ed è bella ampia, ma mi rendo conto che stiamo crescendo".

Problema centravanti?

"Non penso che tante squadre vengono qua a San Siro e fanno 3-4 palle gol. In questo momento sono soddisfatto dell'attacco, poi sarei più soddisfatto se potessimo comprare un attaccante da 40 gol (ride, ndr)".

Chiederà alla società un punto sul mercato in questa sosta? E chi recupera?

"Serve il via libera medico per i giocatori infortunati. Io fino a giugno accetterò tutto, ho fatto una promessa al popolo laziale a ai giocatori. Poi la società mi dirà qualcosa di definitivo sul prossimo mercato".

Guendouzi nervoso.

"Non lo vedo così più nervoso rispetto a due anni fa, è la sua forza e va bene così. Dopo l'espulsione stupida nel derby l'atteggiamento è cambiato e non ha preso più neanche una ammonizione. Siamo la squadra che ha preso gialli nelle ultime partite e siamo terzi nella classifica globale".

Oggi lei ha preso un giallo.

"Il fallo di Lautaro su Zaccagni era da ammonizione, inoltre il nostro giocatore è dovuto uscire e abbiamo rischiato di prendere un gol. Si incazzava anche Padre Pio lì. L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter avrebbe vinto con qualsiasi arbitro. Ma dobbiamo pensare di noleggiare arbitri dall'estero perché non ne vedo più all'altezza. Quello di stasera non è sicuramente all'altezza".

Rovella.

"Non lo vedo da 40 giorni, sta facendo un programma personalizzato. Non so quali possano essere i suoi tempi, è l'infortunio più problematico. Ma chiedete al medico queste cose, non so cosa rispondervi".