"Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra". Direttamente dal ritiro della Francia, Manu Koné parla così in conferenza stampa a pochi giorni dalle sfide contro Ucraina e Azerbaigian, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, azzerando le voci di mercato dopo l'accostamento all'Inter della scorsa estate.

Il centrocampista giallorosso commenta poi anche il primo posto in classifica che vede al momento la squadra di Gasperini appaiata all'Inter a quota 24 punti: "Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili - l'avviso del francese -. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori".