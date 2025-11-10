Torna a ritrovarsi la Nazionale per gli ultimi incontri del girone di qualificazione al Mondiale 2026 prima dei playoff contro Moldova e Norvegia. E il CT Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, fa il punto della situazione: "Non sarà una scampagnata, non siamo qui 7-8 giorni per passeggiare... Voglio vedere massimo impegno, sono partite ufficiali e noi indossiamo la maglia azzurra. Metteremo in campo alla prima chi ha avuto meno poco spazio". Assenza forzata contro la Moldova, quella dello squalificato Nicolò Barella: "La prima non la farà. Trovare un regista? Ho parlato con Sandro Tonali già dieci giorni fa e non possiamo permetterci di perdere un giocatore come lui, la vedo molto difficile possa giocare con la Norvegia causa diffida. Manuel Locatelli per me è un regista, Samuele Ricci lo è ma può fare anche la mezzala".

Si parla poi di quello che sarà il suo lavoro da qui ai playoff di marzo: "Stamattina abbiamo messo giù il programma fino al 15-16 gennaio, andrà a vedere la Supercoppa in Arabia Saudita. Ci prepariamo così, vedendo partite e girando. Continueremo a vedere i match". Anche perché semrba difficile trovare una vetrina per eventuali stage: "Questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma, non c'è lo spazio. Si potrà trovare uno spazio a febbraio per stare 1-2 giorni qui, sperando di riuscirci. I calendari sono pieni, dovremo essere bravi noi andando a trovare i ragazzi, andare a cena con loro. Riuscire a gestirla così. Ci stiamo lavorando, anche la Lega Serie A vuole darci una mano ma è molto difficile. Ora siamo all'undicesima giornata, ci ritroveremo alla 30esima. Tantissimo tempo, ma la situazione è questa". L'ultima domanda riguarda Pio Esposito e il poco spazio che ha con l'Inter: "Pensate che peso possa avere per un ragazzo di 20 anni quando sbaglia un'occasione. Anche Giacomo Raspadori rientra in questo discorso: per me è fortissimo e il fatto che giochi così poco mi fa star male. Queste sono le nostre problematiche. Sicuramente avere qualche stadio più bello aiuterebbe".