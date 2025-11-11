Tra i giocatori che l'Inter sta monitorando per la difesa della prossima stagione figura anche il nome di Dayot Upamecano, nazionale francese, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e alle prese con una trattativa, a quanto sembra non semplice, per il rinnovo. Per i nerazzurri non sarebbe certo un'operazione economica e la concorrenza sarebbe tanta in caso di addio ai bavaresi, ma in Viale della Liberazione continuano a monitorare la situazione. Intanto, il diretto interessato, dalle colonne de L'Equipe, ha parlato proprio del suo futuro:

Didier Deschamps ha detto che voleva che il futuro dei suoi giocatori fosse chiarito prima della Coppa del Mondo. Sarà lo stesso anche per te?

"Lo spero. Il mio agente se ne sta occupando, prenderemo la decisione giusta. Sono ben informato. Sono concentrato su questa stagione e sui miei obiettivi con il club e la nazionale. Non penso a al futuro".

Vincent Kompany ha recentemente dichiarato che sei felice al Bayern. Dovrebbe essere ottimista riguardo al tuo prolungamento di contratto?

"Ho sempre detto che mi trovo bene al Bayern. Ho un ottimo allenatore. Mi trovo bene con i miei compagni di squadra"

Dalla partita di martedì, i tifosi del PSG vogliono vederti indossare la loro maglia. Cosa ne pensi?

"Sono tranquillo (ride, ndr). Ho un contratto con il Bayern, ho degli obiettivi. Sono molto grato se ci sono club interessati a me"