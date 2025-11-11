Raffaele Palladino torna su una panchina di Serie A cinque mesi dopo la separazione dalla Fiorentina: l'Atalanta, infatti, lo ha scelto come successore di Ivan Juric per risollevare le sorti di una squadra attualmente 13esima in classifica e distante dagli obiettivi prefissati in estate. L'ex Monza si è legato al club bergamasco con un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lo seguiranno in nerazzurro Stefano Citterio (allenatore in seconda), Federico Peluso (collaboratore tecnico), Fabio Corabi (preparatore atletico), Nicola Riva (collaboratore preparatore atletico), Andrea Ramponi (match analyst) e Mattia Casella (match analyst). Raffaele Palladino si avvarrà anche dei seguenti collaboratori già presenti sin da inizio stagione: Cristian Raimondi (collaboratore tecnico), Marco Savorani (preparatore dei portieri), Sabino Oliva (collaboratore preparatore dei portieri), Marcello Iaia (specialist analyst of performance), Stefano Brambilla (match analyst) e Andrea Vigni (collaboratore preparatore atletico).

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto nella famiglia nerazzurra a mister Raffaele Palladino e ai suoi collaboratori", si legge in calce al comunicato dell'annuncio della Dea.