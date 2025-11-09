Raggiunto da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di San Siro, Manuel Lazzari presenta l'imminente sfida contro l'Inter partendo dalle parole rilasciate da Maurizio Sarri alla vigilia del match: "Il mister ha detto bene - esordisce -. Sappiamo la forza dell'Inter, è la più forte d'Italia e una delle migliori d'Europa. Sarà complicata, ma siamo venuti per giocarcela. Speriamo di partire forte".

Qual è il segreto del vostro metodo difensivo?

"Tutto lavoro del mister, sappiamo quanto ci tenga. Essere già al sesto clean sheet è molto importante. Lavoriamo tutte le settimane, per vincere è importante non prendere gol".