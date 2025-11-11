L'Inter blinda Henrikas Adomavicius, promettente portiere classe 2009 nel giro dell'Under 23 e della Primavera nerazzurra. Nella giornata di oggi il lituano ha messo la firma sul contratto che lo legherà al club di Viale della Liberazione fino al 30 giugno 2028

Soddisfatta anche la Baltic Sports Agency, l'agenzia di procuratori che cura gli interessi del giovanissimo estremo difensore: "Henrikas Adomavicius ha firmato il suo prolungamento di contratto con l'Inter fino al termine della stagione 2027/2028. Il lavoro continua" si legge nel post pubblicato su Instagram che accompagna uno scatto al momento della firma. 

Sezione: Copertina / Data: Mar 11 novembre 2025 alle 19:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
