A conclusione della disamina degli episodi da VAR più significativi dell'ultima giornata di Serie A, Gianluca Rocchi, responsabile arbitri CAN, è stato interpellato nel corso di 'Open VAR' circa i direttori di gara in lizza per il derby Inter-Milan, evento clou alla ripresa del campionato dopo la pausa. Senza però sbilanciarsi su un nome specifico: "Ci sono diversi arbitri, anche perché alla ripresa ci saranno diverse partite complesse in zona Europa e in zona salvezza. Questo campionato non ci permette di valutare una partita inferiore all'altra. Sicuramente ho un buon gruppo di arbitri".