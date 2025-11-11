Ieri riunione tra dirigenti e arbitri voluta dalla Federcalcio per smorzare le polemiche, anche recentissime. Sul finire dell'incontro - come racconta il Corriere dello Sport - l'intervento di Beppe Marotta che domanda a Gianluca Rocchi sul palco: "Di cosa avete bisogno per poter migliorare? Siamo tutti qui, abbiamo disponibilità". La risposta di Rocchi: "Avrei bisogno di vedere tutte le settimane gli arbitri, non solo una volta ogni tre settimane. Avrei bisogno di uno staff che li segua in maniera costante, continua, compreso uno psicologo, soprattutto per il VAR".

Secondo il quotidiano romano, l'idea è chiara: il designatore chiede il professionismo dei fischietti. "Ovvero, il progetto che Gabriele Gravina ha posto in cima alla lista fra le sue priorità. Perché, come ha detto agli arbitri in una riunione ristretta prima di entrare nel salone con i dirigenti, «sarò sempre dalla parte vostra, svolgete una professione difficile con grande dignità e sacrificio». Gravina vuole creare quella che abbiamo definito PGMOL (la struttura inglese che gestisce gli arbitri, Premier in testa) all’italiana. Gli attuali arbitri della CAN staccati dall’AIA (che gestirebbe dalla C in giù), con impegni e retribuzioni differenti dalle attuali. Gli arbitri sarebbero d’accordo, al di là delle dichiarazioni di facciata. Le società sono pronte, la Figc sta studiando perché è un progetto da sviluppare bene, schivando insidie e problemi".