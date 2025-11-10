"In un momento nel quale le grandi zoppicano, l'Inter ha fatto una grande partita. E' la più forte del campionato, ha campioni come Lautaro che ha attributi per portare avanti la squadra. Vittoria meritatissima". Alessio Tacchinardi rende omaggio alla prova dei nerazzurri contro la Lazio.

"Ci sono giocatori che fanno la fortuna di squadre e allenatori. Può non segnare qualche partita, ma il carisma e l'atteggiamento sono da grande condottiero. Lui c'è sempre", aggiunge Tacchinardi parlando di Lautaro Martinez.