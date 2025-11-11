Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, nel corso dell'incontro odierno a Roma organizzato da FIGC e Lega Serie A con arbitri e club ha garantito quello che è l'impegno dei dirigenti arbitrali nei confronti delle società: "I nostri impegni sono quelli di aumentare sempre di più il rendimento di arbitri e assistenti, di qualificare la squadra dei video match officials e di essere più coerenti possibili nelle decisioni".

Rocchi ha anche illustrato lo staff che affianca il gruppo degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni dati statistici. Tra i più significativi, oltre allo snellimento dell' organico per poter lavorare sulla qualità, quelli che evidenziano l'investimento sui giovani, che ha portato in cinque anni ad un abbassamento dell'età media degli internazionali da 41,7 a 38,3.