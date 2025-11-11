In testa al campionato ci sono due allenatori, Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, che per tre partite di campionato sono stati uno a fianco all'altro come giocatore (il rumeno) e tecnico (l'italiano) all'epoca in cui sulla panchina dell'Inter c'era l'attuale timoniere della Roma. Era il 2011/12, come ricorda Tuttosport, e l'avventura di Gasperini durò pochissimo, tre gare appunto in campionato e una in Champions League.

Alla vigilia dell'ultimo Roma-Inter i due avevano speso belle parole per l'altro. Oggi vederli in testa non è del tutto sorprendente, secondo il quotidiano. Chivu si ritrova un organico rinforzato rispetto a Inzaghi, soprattutto in attacco, mentre la Roma viaggia a ritmi da Scudetto già guardando alla prima metà dell'anno solare: nel 2025 hanno siglato 73 punti, più di Inter e Napoli.

Entrambi, Chivu e Gasperini, potrebbero arrivare là dove non sono mai arrivati: a giocarsi lo Scudetto alla guida di una "grande".