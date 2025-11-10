Riccardo Trevisani è convinto che l'Inter di oggi sia più forte di quella dell'anno scorso. "Oltre agli attaccanti, Sucic è più forte di Asllani e Akanji è più forte di Pavard. Chivu? Il fatto che nelle ultime due vittorie si sia lamentato per come erano arrivate, fa sì che poi la squadra reagisca con una grande prestazione", afferma a Pressing.

Ciò nonostante, Trevisani è convinto che il tricolore mancato dello scorso anno sia legato al percorso in Europa. "Lo Scudetto dell'anno scorso è stato buttato via per fare la finale di Champions. Le due cose sono collegate, sennò il campionato lo vinceva a gennaio - afferma - Il Napoli? Siamo usciti dal fatto che la Roma gioca e corre senza sembrare stanca, la Roma ha fatto le stesse partite del Napoli. Le cose migliori nella storia di Conte sono arrivate in campionato. In tre di queste situazioni (Juventus, Chelsea e Napoli, ndr) non c'era la Champions e nell'altra si è autoeliminato ai gironi con l'Inter. La carriera di Conte lo dimostra, è sempre vincente quando non c'è la Champions di mezzo".