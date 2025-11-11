Visita speciale nella sede della Fondazione Sospiro, ONLUS con base in provincia di Cremona e attiva nei servizi di supporto alle persone disabili: nei giorni scorsi, si è infatti presentato il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che ha visitato la struttura su invito della Fondazione accompagnato dal presidente Giovanni Scotti, dal direttore generale Fabio Bertusi e dal dirigente Gianluca Rossi. Il cuore della giornata è stata la visita al Centro Nazionale Autismo, riconosciuto come una delle più importanti realtà italiane ed europee dedicate alla ricerca, alla cura e all’assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico. Zanetti ha potuto conoscere da vicino le attività cliniche e i progetti innovativi portati avanti quotidianamente dagli operatori, esprimendo sincera ammirazione per la professionalità e la dedizione del personale.

Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro a margine dell'incontro, riportate dal quotidiano La Provincia di Cremona: "È stato per me un onore conoscere da vicino il lavoro straordinario che ogni giorno viene svolto a sostegno delle persone più fragili. In particolare, sono rimasto profondamente colpito dal Centro Nazionale Autismo, un luogo di eccellenza che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la ricerca, la cura e l’inclusione. Sono felice di aver potuto vivere questa esperienza e sono certo che, in futuro, ci saranno nuove opportunità di collaborazione, progettazione e sostegno per continuare a promuovere insieme una cultura dell’attenzione, del rispetto e della solidarietà".