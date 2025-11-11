Grande risposta di pubblico per l'Italia di Gennaro Gattuso che domenica prossima sfiderà la Norvegia a San Siro per l'ultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Stando a Tutto Mercato Web sono 56mila, alla data attuale, i biglietti emessi per la gara che domenica sera vedrà gli Azzurri sfidare il gruppo di Erling Braut Haaland, prossimo al ritorno alla competizione mondiale dopo 28 anni di assenza. 

Data: Mar 11 novembre 2025 alle 18:48
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
