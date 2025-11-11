Come stanno andando i giocatori acquistati durante il mercato estivo dell'Inter? Approfittiamo della sosta per fare il punto. Da Akanji, Luis Henrique, Diouf a Sucic, Esposito e Bonny: ecco la nostra valutazione.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Mar 11 novembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print