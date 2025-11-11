Dopo l'esperienza nel settore giovanile del Benfica, Joao Cancelo ha continuato a girare l'Europa indossando le maglie di Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona. Poi ha deciso di volare in Arabia Saudita per sposare l'Al Hilal, allenato ora dall'ex nerazzurro Simone Inzaghi, ma adesso potrebbe essere giunto il momento di un ritorno a casa, all'Estadio Da Luz di Lisbona.

Ad uscire allo scoperto sull'argomentoi ci pensa lo stesso esterno portoghese, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale: "Ovviamente sogno di tornare in Europa. Ho ancora quest'anno e un altro anno di contratto con l'Al Hilal, ma sono sempre aperto a nuove avventure. Mi piacerebbe tornare in Europa. Benfica? Ho sempre sognato di giocare per il Benfica, dipende da cosa mi riserva il futuro. Sognerò sempre di giocare per il Benfica. È stato il club che mi ha formato, oltre al Barreirense. Il mio desiderio di tornare al Benfica è sempre forte".