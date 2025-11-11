Nuova classifica stilata da Transfermarkt.it che incorona l'Inter. Tra le squadre italiane la Beneamata è quella che spicca per numero di spettatori al suo seguito, primato che a dirla tutta non stupisce più e al contrario la cosa curiosa della graduatoria stilata dal sito specializzato in statistiche è la presenza di Sampdoria e Bari, club di Serie B. A guidare il podio è appunto la squadra vice-campione d'Italia, con i suoi 10 milioni di spettatori in campionato, seguita dai cugini del Milan e dalla Roma. Appena sotto al podio la Juventus. Di seguito la classifica completa:

1. Inter - 13 milioni (10 milioni in campionato)

2. Milan - 12.3 milioni (9.5 milioni in campionato)

3. Roma - 10.9 milioni (7.9 milioni in campionato)

4. Juventus - 9.2 milioni (6.3 milioni in campionato)

5. Napoli - 8.5 milioni (6.6 milioni in campionato)

6. Lazio - 7 milioni (5.8 milioni in campionato)

7. Fiorentina - 5.5 milioni (4.6 milioni in campionato)

8. Genoa - 4.1 milioni (3.9 milioni in campionato)

9. Bologna - 4 milioni (3.7 milioni in campionato)

10. Atalanta - 3.8 milioni (2.9 milioni in campionato)

11. Sampdoria - 3.5 milioni (3.4 milioni in campionato)

12. Torino - 3.5 milioni (3.3 milioni in campionato)

13. Udinese - 3.3 milioni (3.2 milioni in campionato)

14. Hellas Verona - 3.1 milioni (3.1 milioni in campionato)

15. Bari - 3 milioni (3 milioni in campioato).