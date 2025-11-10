"L'Inter è troppo più forte, ha iniziato alla grandissima. Ha segnato anche Bonny ed è importante che terza e quarta punta segnino con continuità. Thuram può recuperare con tranquillità. La Lazio ha fatto una buonissima partita, potevano segnare, ma l'Inter è troppo più forte". Così Christian Vieri commenta a Dazn la prestazione dei nerazzurri di ieri sera.

Molto bene Federico Dimarco, premiato come migliore in campo. "Nessuno crossa meglio di Dimarco in Europa. Io non vedo nessuno che mette 3-4 volte a partita palloni così, mai visto in vent'anni", gli rende merito Vieri, che poi elogia a lungo anche Lautaro, con il "Toro" in ascolto. Successivamente, Vieri fa una previsione: "Per me Lautaro arriva a 200 gol". Oggi è a 161 con l'Inter.