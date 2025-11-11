"Dopo Maradona, Ronaldo è stato il giocatore più forte di tutti i tempi. L'unico dispiacere è stato non averci potuto giocarci insieme". Lo ha detto Francesco Totti, protagonista con Pierluigi Pardo e Marco Materazzi del format di Betsson 'Aperitotti'.

Parlando della rivalità con Materazzi e l'Inter negli anni dopo Calciopoli, Totti ha aggiunto: "Ci chiamavano 'eterni secondi'. Una volta c'era l'Inter, una volta la Juve, una volta il Milan. Per loro era più facile vincere, con l'Inter abbiamo giocato partite divertenti".