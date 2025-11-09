Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si presenta davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo della prestazione della sua squadra a San Siro nel ko contro l'Inter: "Quando entri a San Siro e prendi gol dopo 2' diventa dura, specie con una squadra che tecnicamente è sicuramente più forte di noi. Abbiamo traballato, poi siamo rientrati in partita ma l'avversario era più forte di noi. Non è stata una gara disastrosa, dispiace che i due gol sono arrivati da due palle perse. Questo ci dispiace, gli errori magari fanno parte del gap tecnico ma ci lasciano l'amaro in bocca. Però abbiamo fatto una buona prestazione".

C'è stata la reazione dopo i tre cambi, ma manca qualcosa negli ultimi 16 metri.

"Forse anche questo fa parte del gap tecnico che dicevo prima. Ora non abbiamo ora un attaccante d'area, ma hanno altre caratteristiche. L'unico è Castellanos, gli altri interpretano in maniera diversa. Però oggi, a San Siro contro l'Inter, due o tre palle gol le abbiamo avute. E non è facile".

La mentalità le è piaciuta?

"È l'aspetto più positivo, stiamo crescendo. Dopo il pirimo gol ci poteva essere un'uscita mentale dal campo, invece la squadra si è ripresa ed è rimasta in partita. Gli aspetti positivi ci sono e ripartiamo da questi".

Si aspetta di recuperare qualcuno per dopo la sosta? Nonostante gli infortuni avete avuto una grande reazione in queste settimane.

"Quando ti trovi in una serie di difficoltà che si posano l'una sull'altra, o vai a fondo o reagisci: non ci sono altre possibilità. I ragazzi sono stati bravi a reagire. Per i rientri non vi so dare date, non ho certezze ma la speranza c'è".

C'è l'idea di rinforzare l'attacco a gennaio?

"A me non hanno ancora detto se il mercato è aperto o no, quindi non siamo entrati in certi discorsi. Penso che sia aperto, ma aspetto l'ufficialità e poi ne parleremo".