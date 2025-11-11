Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia, a pochi giorni dalle sfide contro Ucraina e Azerbaigian, gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, Dayot Upamecano ha risposto ancora sul suo futuro.

"Il Paris Saint-Germain è un club molto, molto importante, con un grande allenatore e giocatori magnifici" ha detto a proposito dell'interesse del PSG nei suoi confronti, club che il francese apprezza ma, ci tiene a precisare: "Ma per ora non ci penso. Sono concentrato sul Bayern Monaco e sulla nazionale francese. La stagione è ancora lunga e ho un agente per questo. Mi concentro sul Bayern Monaco e spero di raggiungere i nostri obiettivi entro la fine della stagione" ha aggiunto.