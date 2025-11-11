Intervenuto a margine del raduno indoor Operazione Nostalgia, l'ex Roma Vincent Candela, intervistato dai giornalisti presenti, ha mandato un messaggio alla sua ex Lupa, ad oggi capolista insieme all'Inter: "Gasperini sta facendo un lavoro straordinario, ma è l'inizio, non bisogna fomentarci perché il campionato è lungo e ci sono squadre molto preparate. Godiamoci questi 15 giorni, siamo primi, stanno facendo un grandissimo lavoro" ha detto predicando calma.

I tifosi però inevitabilmente sognano in grande.

"Non è il tempo di sognare, ma quello di lavorare. Arriverà il mercato a dicembre, già ci sono le basi e le fondamenta in società, ora più che mai bisogna pensare ad aggiungere, non a sognare".