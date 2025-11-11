Prosegue la collaborazione tra FC Internazionale Milano e NTS Sport, Official Supplier del Club, con un intervento di restyling sulla terrazza della sede nerazzurra. L’intervento ha riguardato il rinnovo completo del tappeto in erba sintetica che caratterizza il rooftop della sede, con la posa di un nuovo manto bicolore testurizzato e l’inserimento delle tracciature decorative e del crest Inter al centro.

Il progetto restituisce alla terrazza un aspetto più moderno e in linea con l’identità visiva del Club, confermandosi come uno spazio rappresentativo utilizzato per attività interne e contenuti editoriali.